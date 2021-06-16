"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lockheed Martin с целью $440 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $370, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Компания торгуется с форвардными P/E 13,5 и EV/EBITDA 10, что ниже средних по отрасли показателей на уровне P/E 22 и EV/EBITDA 13. Текущее расхождение может в ближайшее время уйти с рынка. Как ожидается, крупные контракты продолжат поддерживать бизнес компании и позволят сохранить стабильные финансовые показатели", - отмечают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения бумага торгуется в долгосрочном боковом тренде, при выходе из которого ожидается ускорение роста до уровня $440. Открывать позиции стоит от текущих уровней. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $370 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5", - указывают аналитики инвесткомпании.

Lockheed Martin Corp. - американская компания оборонного сектора, специализирующаяся в сфере авиастроения, авиакосмической техники и судостроения, крупнейший в мире поставщик военной техники.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.