"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 35,9 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,06%, стоп-приказ: 30,8 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Согласно опубликованной отчетности по МСФО, чистая прибыль "Системы" и дочерних предприятий группы за 1К21 составила 5,787 млрд рублей против убытка в размере 1,477 млрд рублей за аналогичный период 2020г. Консолидированная выручка год к году выросла на 8,4% до 171,5 млрд рублей", - отмечают эксперты "Финама".

По их мнению, дополнительным аргументом в пользу покупки бумаг "Системы" в текущий момент выступает продление программы обратного выкупа акций на сумму до 7 млрд рублей в период до 17 сентября 2022г. Также отмечено, что агентство S&P подтвердило рейтинг компании на уровне BB, повысив прогноз до позитивного. Во многом прогноз связан с увеличением доли ликвидных активов "Системы" в результате прошедших IPO Ozon и Segezha Group. Совокупность факторов делает компанию привлекательной в долгосрочной перспективе, полагают аналитики.

"С технической точки зрения котировки компании находятся в долгосрочном восходящем канале. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущих уровней. При покупке на 12% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 30,8 рублей риск на портфель составит 0,67%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8", - указывают стратеги инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.