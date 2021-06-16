"Финам" рекомендует покупать ADS и акции BP

"Финам" рекомендует покупать акции и ADS BP с целевой ценой 396,2 фунтов стерлингов и $34,23 соответственно на горизонте 12 мес., что предполагает потенциал роста 19,9% и 22,1% соответственно, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"BP plc. - один из крупнейших европейских нефтегазовых мейджоров. На данный момент компания является одним из мировых лидеров в отрасли по переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Рост цен на нефть выше предкризисных уровней станет драйвером восстановления финансовых результатов BP в 2021г. За счет сильного значения свободного денежного потока к 2022г суммарная доходность байбэков и дивидендов может достигнуть привлекательных 8,2%", - отмечает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

Также эксперт подчеркивает, что BP собирается стать одним из лидеров в области возобновляемой энергетики, что актуально в условиях планов большинства развитых стран по снижению углеродного следа. Постепенная продажа нефтяных активов позволит получить около $25 млрд за 5 лет на развитие ВИЭ, а оптимизация оставшихся - $3-4 млрд экономии к 2023г.

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