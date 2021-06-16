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16 июня 2021 года 13:57
Рубль может укрепиться до 71,5 руб./$1 при умеренно-позитивных итогах саммита в Женеве - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль может укрепиться до 71,5 руб./$1 при умеренно-позитивных итогах саммита в Женеве, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург". "Курс USD/RUB рос во вторник на укреплении доллара, а в среду он снижается на 0,2% и находится около 72 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно укрепляются. Сегодня в центре внимания будет встреча президентов РФ и США - она должна начаться в 14:00 МСК, но итоговые пресс-конференции участников ожидаются лишь к вечеру. Американская сторона неоднократно высказывала стремление к стабилизации отношений, и позитивные итоги встречи, в частности ослабление дипломатических ограничений, могут ощутимо снизить санкционную премию. В то же время представители России считают, что особого прорыва в отношениях двух стран не будет, и отсутствие прогресса по результатам встречи может разочаровать инвесторов, что негативно скажется на российских активах. Предсказать итоги встречи невозможно, но, на наш взгляд, результаты, скорее, будут умеренно позитивными, в связи с чем курс USD/RUB может попробовать укрепиться в сторону 71,5 руб./$1", - отмечают аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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