Рубль может укрепиться до 71,5 руб./$1 при умеренно-позитивных итогах саммита в Женеве - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль может укрепиться до 71,5 руб./$1 при умеренно-позитивных итогах саммита в Женеве, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB рос во вторник на укреплении доллара, а в среду он снижается на 0,2% и находится около 72 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно укрепляются. Сегодня в центре внимания будет встреча президентов РФ и США - она должна начаться в 14:00 МСК, но итоговые пресс-конференции участников ожидаются лишь к вечеру. Американская сторона неоднократно высказывала стремление к стабилизации отношений, и позитивные итоги встречи, в частности ослабление дипломатических ограничений, могут ощутимо снизить санкционную премию. В то же время представители России считают, что особого прорыва в отношениях двух стран не будет, и отсутствие прогресса по результатам встречи может разочаровать инвесторов, что негативно скажется на российских активах. Предсказать итоги встречи невозможно, но, на наш взгляд, результаты, скорее, будут умеренно позитивными, в связи с чем курс USD/RUB может попробовать укрепиться в сторону 71,5 руб./$1", - отмечают аналитики банка.

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