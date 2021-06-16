Нефть может подорожать до $100/барр. в августе - IT Capital

Нефть может подорожать до $100 за баррель Brent в августе, говорится в комментарии IT Capital.

По мнению экспертов инвесткомпании, на рынке нефти наблюдается избыточная активность.

"Недельные запасы сырья в США сократились на 9 млн барр., за два месяца они упали на 30 млн барр. К концу июня нефть может достичь $80/барр., что соотносится с нашим прогнозом по рублю на уровне ?70. В таком случае в июле и августе возникнет еще больше предпосылок для того, чтобы нефть достигла $100/барр., так как активность начавшегося автосезона пока лишь набирает обороты и достигнет пика в августе. Сезонные шторма в Мексиканском заливе США также окажут поддержку рынку нефти. Акции нефтегазовых компаний слишком медленно реагируют на динамику нефти - на рынке наблюдается отстающая динамика, но изменение тенденции - лишь вопрос времени", - отмечают эксперты IT Capital.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.