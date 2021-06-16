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16 июня 2021 года 12:22
Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4220-4270 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг в диапазоне 4220-4270 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индексу широкого рынка удалось завершить торговую сессию выше предыдущего исторического максимума. Индикатор RSI указывает на относительную силу покупателей, а MACD остается на положительной территории, поэтому продолжение восходящего движения наиболее вероятно. Ближайшей целью для "быков" выступает уровень 4300 пунктов", - отмечает аналитик инвесткомпании Сергей Пигарев. Мировые фондовые площадки в среду демонстрируют смешанную динамику, подчеркивает эксперт. Инвесторы ждут результатов заседания FOMC по ключевой ставке и параметрам программы количественного смягчения (QE). Рынок не прогнозирует немедленных изменений данных показателей, однако поводом для беспокойства являются возможные сроки начала ужесточения проводимой монетарной политики. На решение ФРС, по ожиданиям инвестсообщества, окажут значительное влияние темпы роста цен за прошлый месяц, которые оцениваются как существенные, отмечает Пигарев. Накануне были опубликованы данные по промышленной инфляции в мае. Цифры оказались выше прогнозных: 6,6%г/г (консенсус: 6,2%), 0,8% м/м (ожидания: 0,5%). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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