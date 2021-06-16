"Атон" подтверждает рейтинг акций "Системы" на уровне "выше рынка"

Аналитики "Атона" подтверждают рейтинг "выше рынка" акций АФК "Система", учитывая хорошие финансовые результаты за 1К21, программу выкупа и потенциальные IPO, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Система" опубликовала хорошие результаты, которые в целом совпали с оценками рынка. Во время телеконференции менеджмент "Системы" отметил, что три ее бизнеса готовы выйти на биржу: Агрохолдинг СТЕПЬ, Медси и Биннофарм, хотя у Группы нет конкретных планов до следующего года. Учитывая хорошие результаты, программу выкупа и потенциальные IPO, мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по акциям "Системы", - пишут аналитики "Атона".

Эксперты напоминают, что выручка компании в 1К21 увеличилась на 8,4% г/г, до 171,5 млрд руб., а OIBDA выросла на 6,1%, до 56,9 млрд руб., - в целом в рамках прогноза Интерфакса. Скорректированный чистый убыток, относящийся к "Системе", составил 2,4 млрд руб., снизившись по сравнению с 9,4 млрд руб. в 1К20 вследствие роста операционной прибыли, сокращения финансовых расходов и отсутствия убытков от курсовых разниц.

Капзатраты Группы выросли на 34,5%, до 37,7 млрд руб., в результате инвестиций в развитие сети 4G на уровне МТС и роста капзатрат Segezha Group. Чистые финансовые обязательства Корпоративного центра не изменились г/г, составив 207,9 млрд руб. "Система" объявила о продлении своей программы обратного выкупа до сентября 2022г и увеличении объема акций, выкупаемых в рамках программы, до 7 млрд руб. с первоначальных 3 млрд руб., указывается в комментарии "Атона".

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