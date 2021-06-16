Котировки акций ВТБ могут вырасти до 0,0601 руб. к концу 2021г - "Финам"

Котировки акций ВТБ могут вырасти до 0,0601 руб. за штуку к концу текущего года, что предполагает потенциал роста около 23% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании "Финам".

Отчетность ВТБ за I квартал 2021 года была сильной, констатируют эксперты инвесткомпании. Благодаря неплохим результатам по основным направлениям деятельности и существенному снижению расходов на кредитный риск банк продемонстрировал двукратный рост прибыли до 85,1 млрд руб. Рентабельность капитала при этом поднялась до 19,2%. Одновременно менеджмент банка с оптимизмом оценивает дальнейшие перспективы 2021 года и ожидает кратного роста прибыльности.

Также аналитики "Финама" отмечают, что ВТБ планирует направить на дивиденды за 2020 год по всем типам акций 50% прибыли по МСФО. При этом руководство банка намерено сохранить такой коэффициент выплат и в будущем, что должно привести к резкому росту дивидендной доходности. "По нашим оценкам, размер дивидендных выплат за 2021 год на обыкновенную акцию может вырасти почти в три раза - до 0,004 руб., а дивидендная доходность бумаг может достичь 8%", - указывают эксперты.

Между тем ВТБ остается заметно недооцененным по мультипликаторам по сравнению с банками России и развивающихся рынков, и аналитики "Финама" ожидают дальнейшей переоценки его акций в сторону увеличения.

ВТБ - крупная российская финансовая группа, включающая в себя более 20 компаний в области банковских услуг, инвестбанкинга, страхования и лизинга. Занимает второе место по величине активов и кредитованию среди банков России.

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