"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции ВТБ с целью 0,0545 руб

"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ВТБ и поднимает целевую цену до 0,0545 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Чистая прибыль банка за 5 мес. 2021г выросла в 2,2 раза по сравнению алогичным периодом прошлого года - до 112 млрд руб. По итогам мая 2021г ВТБ увеличил чистую прибыль в 28 раз - до 25,4 млрд руб. на фоне эффекта низкой базы прошлого года из-за виляния пандемии COVID-19. Также хотим отметить, что банк смог удержать административные расходы и расходы на персонал на прежнем уровне, что также положительно сказывается на рентабельности бизнеса. Сильные результаты ВТБ обусловлены ростом процентных и комиссионных доходов на 27% и 36% соответственно. Мы считаем, что на фоне развития экосистемы и роста процентных ставок, маржа группы ВТБ будет увеличиваться, что в свою очередь положительно скажется на будущих финансовых показателях". - отмечает аналитик "КИТ Финанс Брокер" Дмитрий Баженов.

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