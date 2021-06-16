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16 июня 2021 года 10:34
Индекс Мосбиржи проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3780-3875п - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3780-3875 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российские фондовые индексы в начале основной сессии в среду, вероятно, не покажут существенных изменений в ожидании новостей со встречи президентов РФ и США, которые поступят во второй половине дня. Отсутствие явных сигналов сближения позиций представляет собой риск для отечественных акций и рубля, которые уже пытаются перейти к коррекции. Однако в ходе падения вторника рынку удалось снять краткосрочную перекупленность, что может создать базу для возвращения к повышению. Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - 3780-3875 пунктов", - отмечает Кожухова в комментарии инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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