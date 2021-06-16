Идея дня: события среды могут привести к значительным изменениям инвестпортфелей - "ВТБ Мои Инвестиции"

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" полагают, что события среды могут привести к значительным изменениям инвестпортфелей и рекомендуют частично зафиксировать прибыль по акциям в ожидании итогов дня, прежде чем принимать новые инвестиционные решения.

"Следует ожидать смешанных торгов на мировых рынках в преддверии заседания ФРС, в то время как динамика российских акций будет зависеть от результатов саммита Россия-США. Ожидаемые новости могут привести к значительным изменениям инвестиционных портфелей с точки зрения отраслевых и географических предпочтений на ближайшие месяцы. Мы рекомендуем частично зафиксировать прибыль по имеющимся в портфеле акциям, и дождаться итогов дня, прежде чем принимать новые инвестиционные решения", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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