Ключевые события среды в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут саммит президентов РФ и США, ФРС, "Газпром" и макростатистика:

- В Женеве пройдёт саммит президентов России и США;

- ФРС США объявит решение по денежно-кредитной политике;

- "Газпром" проведёт пресс-конференцию;

- В США будут опубликованы данные по закладкам новых домов и разрешениям на строительство, а также официальная статистика по запасам углеводородов за неделю.

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