Курс рубля в среду останется, вероятно, в диапазоне 71-73 руб./$1 - ПСБ

Курс рубля в среду останется, вероятно, в диапазоне 71-73 руб./$1 с потенциалом укрепления ближе к нижней границе, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Помимо заседания ФРС, отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин, влияние на рубль в ближайшие дни будут оказать итоги саммита США-Россия. "Результаты встречи президентов будут, скорее всего, нейтральными. В случае прогресса в отношениях можно ожидать, что рубль покажет динамику лучше остальных валют ЕМ", - отмечает эксперт.

Позитивом для рубля в среду выступают рост цен на нефть до максимумов 2018 года и прогнозы закрепления котировок нефти марки Brent выше $75 за баррель, указывает аналитик.

"В базовом сценарии ждем, что курс рубля в среду останется в коридоре 71-73 руб./$1 с потенциалом укрепления ближе к нижней границе", - пишет Монастыршин.

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