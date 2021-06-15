Котировки акций Boeing могут подняться до $295 на горизонте года - "Фридом Финанс"

Котировки акций Boeing Co. могут подняться до $295 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20% от текущего уровня, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"С начала 2021 года объемы заказов Boeing начали стремительно расти. Если в 2020 году компания поставила 184 самолета, то с начала 2021 года уже 380 воздушных судов. При этом на модель 737 MAX пришлось 47 и 305 лайнеров соответственно. Стоит отметить, что в 2019 году объемы заказов были намного ниже: 247 самолетов за весь год. Сертификация флагманской модели 737 MAX теперь играет ключевую роль в восстановлении продаж компании наряду со снижением заболеваемости COVID-19", - отмечает аналитик инвесткомпании Алексей Дмитриев.

Также эксперт обращает внимание, что компания Boeing, вероятно, будет освобождена на пять лет от пошлин на поставки самолетов в Европу.

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