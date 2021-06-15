"Финам" рекомендует покупать бумаги ЛСР с прогнозной ценой 1050,5 руб

"Финам" рекомендует покупать бумаги "Группы ЛСР" с прогнозной ценой 1050,5 рубля за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 36% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании.

Аналитик отдела анализа акций Наталия Пырьева отмечают следующие факторы в пользу покупки:

- Земельный банк "ЛСР" на 31 декабря 2020 года составил 8,2 млн кв. м совокупной стоимостью порядка 276 млрд руб., что на 33% выше, чем на конец 2019 года.

- "ЛСР" занимает 2-е место в Санкт-Петербурге по объему текущего строительства с долей рынка 20%.

В 2021 году "ЛСР" планирует продать 892 тыс. кв. м жилой недвижимости и ожидает роста продаж в денежном выражении на 12% г/г, до 106 млрд руб.

- "ЛСР" является стабильным плательщиком дивидендов. По итогам 2020 года компания направила на дивидендные выплаты 6,08 млрд руб. или 59 руб. на акцию с доходностью 7,15%.

Указывает эксперт и на возможные риски:

- Рост процентной ставки по банковским кредитам или иным инструментам заемного финансирования может увеличить расходы, связанные с обслуживанием долговых обязательств, а также ограничить возможности застройщиков по привлечению кредитных ресурсов. Рост ипотечных ставок может привести к снижению объемов продаж. В то же время инициатива президента России по продлению программы льготной ипотеки еще на год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7% годовых с 6,5% будет благоприятно сказываться на отрасли.

- Возникновение негативных внешних факторов, таких как снижение цен на нефтегазовые ресурсы или ухудшение геополитической обстановки, способно существенно повлиять на экономическую ситуацию в стране и привести к снижению покупательской способности населения.

- Изменения налогового законодательства (отмена налоговых льгот, введение новых налогов, ужесточения мер налогового администрирования) могут привести к увеличению налогового бремени и возникновению дополнительных налоговых обязательств у компании.

- Неблагоприятные изменения экономических и демографических условий в регионах присутствия (деловая активность, численность населения и тренды трудовой миграции, уровень занятости, переизбыток предложения на рынке или снижение спроса) могут отрицательно повлиять на бизнес.

- Риски, связанные с возникновением дополнительных расходов и снижением доходов на фоне усиления конкуренции, ценового давления, роста цен на материалы, ресурсы и услуги, снижения спроса со стороны населения.

- Геологические и погодные условия являются возможным фактором риска для бизнеса.

- Доступность земельных участков для строительства и динамика экономического развития в регионе присутствия.

"Группа ЛСР" - одна из крупнейших публичных строительных компаний России.

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