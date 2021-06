Цена бумаг "Системы" может подняться до 39,03 руб. к концу 2021г - "Фридом Финанс"

.

Котировки акций Boeing Co. могут подняться до $295 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 20% от текущего уровня, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "С начала 2021 года объемы заказов Boeing начали стремительно расти. Если в 2020 году компания поставила 184 самолета, то... читать дальше

BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Amazon.com Inc., Boston Scientific, Archer Daniels Midland Co., Alphabet Inc., и Jacobs Engineering Group, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперты добавили на... читать дальше