Цена бумаг "Системы" может подняться до 39,03 руб. к концу 2021г - "Фридом Финанс"

Котировки бумаг АФК "Система" могут подняться до уровня 39,03 руб. за штуку к концу текущего года, говорится в комментарии "Фридом Финанс". При этом аналитики инвесткомпании прогнозируют чистую прибыль "Системы" по итогам года (с учетом результатов за первый квартал) на уровне 20 млрд руб.

Выручка АФК "Система" за первый квартал 2021 года выросла на 8,4% г/г, до 1 71 ,5 млрд руб., констатирует аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. Скорректированная OIBDA увеличилась на 6,1 % г/г, до 56,9 млрд руб., при скорректированном чистом убытке 2,4 млрд руб.

Эксперт напоминает, что в мае Совет директоров утвердил новую дивидендную политику, согласно которой выплаты должны производиться раз в год. По итогам 2021 года дивиденд должен быть не меньше 0,31 руб. на акцию, в 2022 году - 0,41 руб., в 2023 году - 0,52 руб., отмечает Осин. К базовому объему дивиденда с 2022 года Совет директоров рекомендовал выплачивать 10% скорректированной OIBDA за предыдущий год, если показатель за этот период увеличился больше чем на 5%, а соотношение чистый долг/OIBDA не превысило 3х. "Наш консервативный прогноз предполагает, что за 2021 год дивиденды "Системы" составят 0,41 руб. на акцию", - пишет аналитик инвесткомпании.

Также эксперт обращает внимание, что в настоящее время "Система" планирует вывести на Московскую биржу МТС банк. IPO намечено на 2022 год, базовая оценка эмитента должна составить $1 млрд. "В результате размещения оценка справедливой капитализации холдинга может увеличиться на 4-8% в зависимости от методики. Еще одна "дочка" АФК - "Биннофарм Групп" - может привлечь внешнее финансирование, выйдя на IPO или проведя эмиссию облигаций, - отмечает Осин.

Выручка АФК "Система" способна увеличиться на 7,4% г/г при реализации оптимистичного сценария в российской макроэкономике. Благодаря успешной деятельности компании на международных рынках капитала отношение FCF к выручке аналитик ожидает на уровне 8%.

Зафиксированный чистый убыток в объеме 2,4 млрд руб. не оказал значительного влияния на оценку справедливой стоимости АФК, констатирует Осин. Компания традиционно котируется с крайней высокими показателями капитализации к чистой прибыли. Расчетная капитализация холдинга определяется показателями его "дочек", а также долгосрочными прогнозами и дивидендной политикой.

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