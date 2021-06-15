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15 июня 2021 года 15:03
BCS назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Amazon.com Inc., Boston Scientific, Archer Daniels Midland Co., Alphabet Inc., и Jacobs Engineering Group, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперты добавили на этой неделе в топ-5 Amazon. Крупнейший онлайн-ритейлер в США входит в список основных сайтов онлайн-торговли в мире. Компания планирует приобретение MGM за $8,45 млрд. Amazon намерена включить в подписку Prime Video богатую библиотеку фильмов и ТВ-шоу MGM и пытаться догнать Disney.Количество подписчиков у сервиса Prime - 200 млн человек, что выгодно отличает компанию от конкурентов в онлайн-ритейле, подчеркивают аналитики. Boston Scientific добавлен также список фаворитов - компания, которая разрабатывает, производит и реализует медоборудование. "По мере ускорения вакцинации пациенты будут возобновлять походы к врачам и в медучреждения. - отмечают стратеги BCS Global Markets. - Компания выиграет от сильного портфеля продукции и приверженности инновациям. Мы ожидаем рост прибыли на 67% в 2021г .Компания недавно получила одобрение FDA на радиоэмболизацию для лечения злокачественной гепатомы (наиболее распространенного вида рака печени), а также систему лечения симптомов болезни Паркинсона, тремора и дистонии четвертого поколения. Также компания запустила бронхоскоп однократного применения в Европе и стимулятор спинного мозга для лечения хронических болей". Сохраняют аналитики позитивный взгляд на Archer Daniels. Компания закупает, транспортирует, хранит, перерабатывает и реализует сельскохозяйственную продукцию по всему миру, получая около 55% выручки за пределами США. "Наш оптимистичный взгляд на акции компании основан на сильной динамике ее результатов и ожиданиях относительно дальнейшего роста бизнеса по выращиванию масличных культур. Ожидается улучшение показателей прочих бизнес-сегментов, в том числе благодаря росту спроса на соевый шрот на мировых рынках, включая Китай. Мы положительно оцениваем долгосрочную стратегию компании: расширение бизнеса за счет масштабных приобретений и участия в совместных предприятиях, продажа неэффективных подразделений и принятие мер по сокращению издержек", - отмечается в комментарии BCS Global Markets. Остается в лидерах компания Alphabet, которая поддерживает крупнейший сервис индексирования интернет-сайтов через автоматизированную поисковую систему Google. Выручка генерируется за счет онлайн-рекламы, облачных сервисов и поставок аппаратного обеспечения. Alphabet доминирует в области новых разработок для мобильных технологий, общедоступных облачных сервисов, аналитики больших данных, искусственного интеллекта и виртуальной/дополненной реальности. "Компании удалось заметно восстановиться после спада на рынке рекламы во II кв. 2020г из-за пандемии. Мы видим, что в I полугодии 2021г сохраняются высокие темпы роста - развитие электронной коммерции и цифровой рекламы продолжается, а обосновавшиеся дома потребители отправляются в глобальную сеть за покупками и развлечениями", - отмечают стратеги инвесткомпании. Остается в топ-5 и Jacobs Engineering. Эксперты BCS Global Markets считают, что компания продолжит наращивать портфель новых заказов, невзирая на коронакризис. Jacobs Engineering предоставляет технические, профессиональные и строительные услуги. "Мы высоко оцениваем балансовые показатели, текущие метрики оценки и перспективы глобального роста за счет сделок M&A. Компания отмечает увеличение высокомаржинальных заказов, а также может выиграть от роста бюджетов на строительство инфраструктуры как в США, так и в других странах мира", - указывают аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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