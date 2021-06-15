Julius Baer понизил прогнозный курс доллара на ближайшие три месяца до 71 руб./$1

Julius Baer понизил прогнозный курс доллара на ближайшие три месяца c 72,5 до 71 руб./$1, говорится в комментарии экономиста банка Стефани Кеннеди.

"Очередное повышение ставки центральным банком России не стало неожиданностью, но центральный банк усилил "ястребиную" политику. Снижение политических рисков и высокие цены на нефть подкрепляют наш "бычий" прогноз в отношении российского рубля на ближайшие месяцы. На фоне улучшения экономических показателей и роста инфляции центральный банк России продолжил цикл повышения ставок, повысив ключевую ставку на 50 б.п. до 5,5% в прошлую пятницу. Центральный банк усилил "ястребиную" политику, и мы ожидаем еще одного повышения ставки на 50 б.п. к июлю", - пишет Кеннеди.

Таким образом, ключевая ставка остается в диапазоне, который центральный банк считает нейтральным, констатирует эксперт. Рубль позитивно отреагировал на новость и должен продолжить укрепление на фоне снижения политических рисков и высоких цен на нефть.

"Движение курса доллара США к рублю оказалось более быстрым, чем мы предполагали, и мы немного пересмотрели наш прогноз по курсу доллара на три месяца с 72,5 до 71 руб./$1. В долгосрочной перспективе мы сохраняем прогноз курса доллара на отметке 72,5 руб./$1 , так как ожидаемое нами снижение цен на нефть должно оказать некоторое сопротивление динамике валюты, в то время как существенный carry выступает в качестве достаточного амортизатора", - резюмирует экономист Julius Baer.

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