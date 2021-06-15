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15 июня 2021 года 12:55
Рубль во вторник останется в диапазоне 71,5-72,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль во вторник, скорее всего, останется в диапазоне 71,5-72,5 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "После публикации ценовой статистики в США спрос на риск ощутимо усилился, и курс USD/RUB смог опуститься ниже 72 руб./$1. Затем курс возвращался выше этой отметки, но во вторник он вновь находится около 71,9 руб./$1. Поддержку российским активам продолжают оказывать высокие цены на нефть и позитивный геополитический фон. Ключевым событием для рубля на этой неделе станет встреча президентов РФ и США в среду. Пока рынок позитивно оценивает перспективы встречи, в частности надеясь на снятие ограничений с дипломатических миссий. Тем не менее разговор может пройти и в негативном ключе. Пока предсказать какой-либо исход невозможно, и рынку остается лишь следить за новостями. Не менее важным для рубля станет и заседание ФРС, которое, впрочем, не должно преподнести неприятных сюрпризов. До завтрашних событий курс USD/RUB, вероятно, будет малоподвижным и останется в диапазоне 71,5-72,5 руб./$1", - отмечают эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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