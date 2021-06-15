Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $70-73/барр. на текущей неделе - Банк "Открытие"

Цена нефти, скорее всего, останется в диапазоне $70-73/барр. на текущей неделе, если индекс доллара стабилизируется около 0,90 на фоне отсутствия негативных новостей об эпидемиологической ситуации в мире, полагает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

Международное энергетическое агентство опубликовало первый прогноз по рынку нефти на 2022г, напоминает эксперт. В соответствии с отчетом к концу 2022г мировой спрос на нефть вернется к допандемическому уровню, увеличившись на 5,4 млн барр. в сутки (мбс) в 2021г до 96,4 мбс, а в 2022г он вырастет на 3,1 мбс - до 99,5 мбс. Прирост потребления в странах ОЭСР в 2022г оценивается в 1,3 мбс, в то время как страны, не входящие в ОЭСР, увеличат потребление на 1,8 мбс. Хотя конец пандемии очень всеми ожидается и, возможно, близок в странах с развитой экономикой, медленное распространение вакцины все еще может поставить под угрозу восстановление в странах, не входящих в ОЭСР, отмечает аналитик банка.

"Однако и в странах с развитой экономикой тренд на победу коронавируса не такой однозначный, - указывает Морина. - Например, Великобритания, где рост случаев заболевания продолжается и при достижении расчетного популяционного иммунитета, рассматривает дополнительную вакцинацию населения другой вакциной. С начала июня, после решения министерского комитета ОПЕК+ оставить график добычи без изменений, нефть марки Brent торгуется выше уровня $70 за баррель. В моменте она даже превышала $73 за баррель. Новости по выходу иранской нефти на рынок лишь ненадолго снизили стоимость черного золота, и котировки быстро вернулись на прежние уровни".

На взгляд эксперта, восстановление мировой экономики идет высоким темпом, но сейчас в статистике есть погрешности на базис учета, то есть расти против существенного прошлогоднего падения II квартала очень легко. Основной вопрос следующего квартала - удержится ли темп роста или предел уже достигнут. Потенциальная третья волна вируса может опять спутать карты, не восстановить международные перелеты и уменьшить внутренние переезды, тем самым сократив спрос.

"При отсутствии негативных новостей по эпидемиологической ситуации и стабилизации индекса доллара около 0,90 на этой неделе можно ожидать, что котировки нефти будут оставаться в коридоре $70-73 доллара за баррель. Новости по снятию санкций и ожиданию быстрого восстановления добычи нефти в Иране могут сдвинуть цену вниз", - прогнозирует Морина.

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