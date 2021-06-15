Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26238 и ОФЗ 26237 - Уралсиб

Минфин, возможно, предложит для аукционов в среду ОФЗ 26238 с погашением в 2041 году и ОФЗ 26237 с погашением в марте 2028 года, говорится в обзоре Уралсиба.

Минфин в прошедшую пятницу зарегистрировал три новых выпуска ОФЗ: ОФЗ 26237 с погашением в марте 2028 года, ОФЗ 26238 с погашением в мае 2041 года и ОФЗ 26239, погашаемые в июле 2031 года. Объем установлен на уровне 500 млрд руб. в каждом случае. Это было ожидаемо, отмечает аналитик корпорации Ирина Лебедева, так как на текущей неделе вступают в силу ограничения, запрещающие инвесторам из США участвовать в первичных аукционах по размещению рублевого госдолга, Минфин же со своей стороны пообещал, что с этого момента будет размещать только новые выпуски.

"Учитывая рост котировок длинных бумаг и высокую торговую активность, мы полагаем, что Минфин может предложить для аукционов в среду ОФЗ 26238 с погашением в 2041 году (этот выпуск станет самым длинным на суверенной кривой), а в дополнение могут быть предложены ОФЗ 26237 с погашением в марте 2028 года", - указывает эксперт Уралсиба.

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