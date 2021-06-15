ПСБ рекомендует держать акции Юнипро с целью 3,142 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют держать акции "Юнипро" с целью 3,142 руб. за штуку, отмечается в комментарии банка.

"Акционеры "Юнипро" одобрили выплату дивидендов по итогам 2020г в размере 8 млрд руб. (0,1269 руб. на одну акцию), сообщила компания по итогам прошедшего в четверг в заочной форме годового собрания. Помимо итоговых дивидендов, "Юнипро" ранее выплатила акционерам 0,111 руб. на акцию (всего 7 млрд руб.) по результатам 9 месяцев 2020г. Суммарная дивидендная доходность по итогам 2020 годам составит около 8%. Последний день торгов с дивидендами - 18 июня. Рекомендуем держать акции "Юнипро", целевой уровень - 3,142 руб. за акцию", - пишут эксперты банка.

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