Главные события недели - Sber CIB

Аналитики Sber CIB акцентируют внимание на двух ключевых событиях для российского рынка на текущей неделе - это встреча президентов России и США в Женеве и заседание ФРС США по процентным ставкам.

15 июня:

- Финансовые результаты АФК "Система" за первый квартал по МСФО;

- ВВП России за первый квартал 2021 года;

- Председатель Банка России Эльвира Набиуллина представит отчет Банка России за 2020 год на заседании Госдумы;

- Саммит ЕС и США в Брюсселе;

- Промышленное производство, розничные продажи, индекс цен производителей за май в США;

- Инфляция за май в Германии, Франции, Италии.

16 июня:

- Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве;

- Решение ФРС США по монетарной политике, пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла;

- Статистика по промышленному производству за май в России;

- Данные по закладкам новых домов и разрешениям на строительство за май в США.

17 июня:

- Индекс цен производителей за май в России;

- Инфляция за май в еврозоне;

- Индекс опережающих экономических индикаторов за май в США.

18 июня:

- Индекс цен производителей за май в Германии.

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