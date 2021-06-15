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15 июня 2021 года 09:38
Существенных изменений курса рубля во вторник не ожидается - "Алор Брокер"
Существенных изменений курса рубля по отношению к доллару во вторник не ожидается, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Рубль в паре с долларом провел в понедельник вялую сессию, колеблясь около отметки 72 руб./$1. Это еще раз говорит о том, что число спекулянтов в этой валютной паре невелико, а курс российской валюты больше определяется реальным спросом и предложением. На утренней сессии во вторник торги национальной валютой также проходят спокойно. Основные драйверы роста рубля уже отыграны, не ждем в течение сессии принципиальных изменений по паре доллар/рубль", - пишет эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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