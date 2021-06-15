Существенных изменений курса рубля во вторник не ожидается - "Алор Брокер"

Существенных изменений курса рубля по отношению к доллару во вторник не ожидается, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Рубль в паре с долларом провел в понедельник вялую сессию, колеблясь около отметки 72 руб./$1. Это еще раз говорит о том, что число спекулянтов в этой валютной паре невелико, а курс российской валюты больше определяется реальным спросом и предложением. На утренней сессии во вторник торги национальной валютой также проходят спокойно. Основные драйверы роста рубля уже отыграны, не ждем в течение сессии принципиальных изменений по паре доллар/рубль", - пишет эксперт инвесткомпании.

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