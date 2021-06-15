Индекс Мосбиржи откроет торги во вторник, скорее всего, повышением на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию во вторник, скорее всего, повышением на 0,1-0,4%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3865-3875 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3850, 3840 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3880, 3900 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока недостаточно хорош для того, чтобы стимулировать агрессивные покупки в акциях российских компаний", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос. Среди большого количества иностранных статистических показателей наиболее значимыми, по его мнению, станут майские данные по изменению объема розничных продаж в США (15:30 МСК).

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