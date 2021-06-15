Потенциал роста котировок нефти до $74-75/барр. пока остается - BCS Express

Потенциал роста котировок нефти марки Brent до уровней $74-75 за баррель пока остается, говорится в комментарии BCS Express.

"Фьючерсы на нефть марки Brent утром вторника вновь торгуются выше $73 за баррель. В целом сентимент остается позитивным, что позволяет ожидать умеренного роста в район $74-75 за баррель. В фокусе внимания остаются косвенные индикаторы спроса. На прошлой неделе статистика по запасам нефти от EIA показала тревожный сигнал - скачок запасов бензина и дистиллятов. Если на этой неделе динамика нефтепродуктов будет аналогичной, то не исключена коррекция", - указывает эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов.

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