Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи во вторник - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи во вторник на сложившемся к утру внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи промежуточные цели роста находятся около 3875-3895 пунктов. Тренд пока остается растущим. Его нижняя граница сейчас расположена лишь около 3600-3620 пунктов. Причин для спуска ниже этих отметок пока не появляется", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Карпунин также обращает внимание, что важным драйвером роста российского рынка акций в предыдущие недели стали ожидания встречи президентов России и США 16 июня. Геополитическая премия в рубле и акциях снизилась, что вкупе с высокими ценами на нефть позволило выйти индексу Мосбиржи на новые рекордные отметки.

"В моменте мы не можем сказать, что наш рынок находится в состоянии критической перекупленности, но некоторая перегретость все-таки имеется. К текущему моменту не было замечено никаких намеков на то, что по итогам переговоров Путина и Байдена произойдут какие-то прорывы в отношениях двух стран. Не исключено, что реализуется локальный сценарий фиксации "по факту" свершившегося события. Если не появится четких сигналов о продолжении конструктивного диалога и сближении позиций, то инвесторы могут взять паузу в покупках после длительного ралли. Это стоит учитывать", - указывает эксперт.

Также аналитик отмечает, что еще одним центральным событием недели станет заседание ФРС США в среду.

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