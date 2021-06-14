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14 июня 2021 года 17:29
Акции логистических компаний интересны для долгосрочных инвестиций - Saxo Bank
Покупки акций логистических компаний могут быть интересны для долгосрочных инвестиций, считает глава отдела фондового рынка Saxo Bank Питер Гарнри. "Глобальная логистика - это интересная тема для долгосрочных инвестиций: она сильно связана с международной торговлей и огромным рынком электронной торговли, а сложные сетевые эффекты обеспечивают ей высокую ценообразовательную способность. Наш долгосрочный прогноз для этой отрасли положительный, и мы ожидаем, что ее консолидация и ценообразовательная способность вместе с привлекательными оценками стоимости позволят ей расти быстрее мирового рынка акций", - пишет эксперт инвестбанка. Отмечает при этом Гарнри и основные риски таких вложений. "Основные риски для данного портфеля - это рост затрат на топливо и замедление потребительских трат в интернет-магазинах. Возможность спада после бурного роста в электронной торговле обсуждается начиная с первых сообщений об успешном испытании вакцин (8 ноября 2020 года); пока что темпы роста выручки остаются высокими, но, когда снова полностью откроются обычные магазины и вернутся старые потребительские привычки, рост может сильно пострадать. Повышение процентных ставок тоже может оказать давление на прибыли и оценки стоимости акций логистических компаний, так как они много инвестируют в физические активы", - указывает аналитик Saxo Bank. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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