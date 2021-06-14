Акции логистических компаний интересны для долгосрочных инвестиций - Saxo Bank

Покупки акций логистических компаний могут быть интересны для долгосрочных инвестиций, считает глава отдела фондового рынка Saxo Bank Питер Гарнри.

"Глобальная логистика - это интересная тема для долгосрочных инвестиций: она сильно связана с международной торговлей и огромным рынком электронной торговли, а сложные сетевые эффекты обеспечивают ей высокую ценообразовательную способность. Наш долгосрочный прогноз для этой отрасли положительный, и мы ожидаем, что ее консолидация и ценообразовательная способность вместе с привлекательными оценками стоимости позволят ей расти быстрее мирового рынка акций", - пишет эксперт инвестбанка.

Отмечает при этом Гарнри и основные риски таких вложений. "Основные риски для данного портфеля - это рост затрат на топливо и замедление потребительских трат в интернет-магазинах. Возможность спада после бурного роста в электронной торговле обсуждается начиная с первых сообщений об успешном испытании вакцин (8 ноября 2020 года); пока что темпы роста выручки остаются высокими, но, когда снова полностью откроются обычные магазины и вернутся старые потребительские привычки, рост может сильно пострадать. Повышение процентных ставок тоже может оказать давление на прибыли и оценки стоимости акций логистических компаний, так как они много инвестируют в физические активы", - указывает аналитик Saxo Bank.

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