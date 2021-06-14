Акции Vertex Pharmaceuticals привлекательны для долгосрочных инвестиций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции компании Vertex Pharmaceuticals - привлекательный актив для долгосрочных инвесторов, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"После публикации неудачных результатов испытаний препарата VRTX-864 котировки акций одной из крупнейших биотехнологических компаний США Vertex упали до значений 2019 года. Учитывая устойчивую структуру выручки благодаря линейке препаратов от муковисцидоза и наличие других перспективных медицинских разработок в портфеле компании, акции компании выглядят как привлекательный актив для долгосрочных инвесторов. Следующим крупным катализатором станет публикация промежуточных результатов испытаний препарата на основе редактирования генома CTX-001, которая ожидается к концу 2021 года", - указывают эксперты.

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