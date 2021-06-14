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14 июня 2021 года 11:37
Возможно повышение ставки ЦБ РФ на заседании 23 июля - "Фридом Финанс"
Возможно еще одно повышение ключевой ставки Банка России по итогам заседания 23 июля 2021 года, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Банк России ожидает, что к целевым показателям темпы роста цен вернутся не ранее первой половины 2022 года. В то же время инфляция не препятствует экономическому росту, а напротив, является его драйвером, стимулируя потребление и инвестиции. Как следствие, мы полагаем, что политика ЦБ останется мягкой, то есть ключевая ставка будет поддерживаться ниже уровня инфляции. Однако решение об очередном повышении может быть принято уже на следующем заседании (в июле)", - пишет начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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