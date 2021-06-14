BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы котировок бумаг TCS Group

Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок бумаг TCS Group, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Среди новостей, которые могли повлиять в прошедшую пятницу на динамику котировок бумаг TCS Group (+7,4%), можно отметить сообщение о приобретении 5% в Санкт-Петербургской бирже, а также заявление председателя правления компании, что Тинькофф банк, входящий в TCS Group, может запустить собственную ипотеку в конце лета-начале осени, указывает эксперт Игорь Галактионов. Но эти события выглядят недостаточными, чтобы оправдать столь существенный рост, обращает внимание он.

"В последние месяцы бумагам TCS свойственны подобные движения без явных драйверов (с весны прошлого года они находятся в устойчивом восходящем тренде, повысившись с тех пор в 7 раз). Такой контекст поддерживает активные покупки при малейшем поводе. Несмотря на перегретость долгосрочный взгляд на компанию остается позитивным", - пишет Галактионов.

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