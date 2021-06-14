Вероятна стабилизация цен ОФЗ на текущих уровнях в ближайшее время - "Иволга Капитал"

Наиболее вероятна в ближайшее время стабилизация цен ОФЗ на текущих уровнях, считает генеральный директор инвестиционной компании "Иволга Капитал" Андрей Хохрин.

"Рынок ОФЗ немного оттолкнулся вверх от ценового "дна", в котировки уже заложено не только последнее повышение ключевой ставки (до 5,5%), но и возможное в будущем, вплоть до 6-6,5%. Рублевая инфляция в целом стабилизировалась еще весной (в феврале был достигнут уровень 5,8%, и по итогам мая он был превышен всего на 0,2% годовых), Банк России основную часть программы по повышению ставки выполнил. При этом средняя часть кривой ОФЗ, бумаги сроком погашения 5-7 лет, дает 6,9%, а первый эшелон корпоративных бумаг на 5-летних бумагах показывает в среднем 7,5-8% годовых. Облигационный рынок, вероятно, будет стабилизироваться, с какими-то попытками роста", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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