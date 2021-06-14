Индекс Мосбиржи может подняться в диапазон 3860-3880п в понедельник - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи может подняться в диапазон 3860-3880 пунктов на торгах в понедельник, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3845-3855 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3830, 3820 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3860, 3880 пунктов. После умеренно позитивного старта торгов индекс Мосбиржи способен продолжить повышение в район 3860-3880 пунктов. Этому способствует утреннее обновление долгосрочных максимумов в нефтяных фьючерсах", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт.

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