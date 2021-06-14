Потенциал укрепления курса рубля пока остается - "Иволга Капитал"

Потенциал укрепления курса рубля к доллару и евро пока остается, говорится в комментарии инвестиционной компании "Иволга Капитал".

"Рубль еще имеет потенциал к укреплению по отношению к доллару и евро и высокую вероятность его реализовать. В перспективе же национальной валюте будет проще конкурировать с резервными валютами из-за инфляционной нагрузки на них - годовая инфляция в США достигла 5%, всего на 1% ниже рублевой (6% годовых). Поэтому, возможно, лучшие времена для рубля еще впереди", - отмечает генеральный директор инвесткомпании Андрей Хохрин.

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