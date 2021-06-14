Возможен кратковременный рост котировок нефти к $74/барр. - BCS Express

Возможен кратковременный подъем котировок нефти марки Brent к уровню $74 за баррель, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник утром торгуются вблизи $73 за баррель. Восходящий тренд выглядит устойчиво, градус оптимизма на рынке остается высоким. Кратковременно котировки могут подняться в район $74 за баррель, однако коррекционные риски также присутствуют, поскольку в текущей оценке высокую долю занимают прогнозы, которые еще нужно оправдать", - отмечает аналитик в своем комментарии.

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