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11 июня 2021 года 16:36
Решение ЦБ по ставке не помогло рублю продолжить рост - BCS Express
Решение ЦБ по ставке не помогло рублю продолжить рост, отмечается в комментарии BCS Express. "Повышение ЦБ РФ ключевой ставки на 0,5 процентного пункта было вполне ожидаемым, вызвав ускорение роста рубля с обновлением многомесячных вершин. Комментируя решение, регулятор отметил, что повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Это формирует необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - отмечает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин. По мнению аналитика, ужесточение монетарной политики является фундаментальным фактором укрепления любой валюты на среднесрочном горизонте. Тем не менее рубль вслед за кратковременным восходящим импульсом просел в рамках коррекции, в основном на фиксации позиций по факту ожидаемого события, а также из-за ухудшения внешнего фона, в первую очередь активного роста доллар к основным валютам. "Кроме того, воздействие может оказывать фактор пятницы: с учетом относительно низких котировок доллара и евро к рублю многие инвесторы могут восстановить или нарастить позицию в инвалюте перед выходными, опасаясь реализации каких-либо рисков в ближайшие дни. Если этого не произойдет, в понедельник рубль может продолжить расти даже на нейтральном внешнем фоне", - заключает Бабин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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