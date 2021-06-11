"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Home Depot с целью $337 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: $314, потенциальная доходность: 7,32%, стоп-приказ: $305, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"The Home Depot Inc. - американская торговая сеть, крупнейшая по продаже инструментов для ремонта и стройматериалов. Текущий спрос на ремонт и реконструкцию домов остается высоким. Компания находится в выгодном положении на фоне низких ипотечных ставок и высоких показателей продаж жилья в США. Согласно ранее представленной отчетности по стандартам GAAP за I квартал 2021, прибыль Home Depot за первые три месяца продемонстрировала существенный рост, увеличившись до $4,145 млрд против $2,245 млрд за аналогичный период 2020 года. Выручка выросла до $37,5 млрд. Компания выплатила ежеквартальные дивиденды в размере $1,65 на акцию. В среднесрочной перспективе котировки Home Depot, вполне вероятно, вернутся к $340", - отмечают аналитики "Финама".

"С технической точки зрения, бумага торгуется в долгосрочном восходящем тренде. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при условии роста котировок до $314. При покупке на 14% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $305, риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,56", - указывают эксперты инвесткомпании.

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