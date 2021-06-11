Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4210-4260 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4210-4260 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индексу широкого рынка удалось завершить торговую сессию на один пункт выше предыдущего исторического максимума. Пока нельзя констатировать уверенный пробой ключевого уровня сопротивления, но индикатор RSI указывает на относительную силу "быков", а MACD остается на положительной территории, поэтому продолжение восходящего движения наиболее вероятно", - пишут аналитики "Фридом Финанс".

На их взгляд, на мировых фондовых площадках в пятницу наблюдается смешанная динамика. Накануне были опубликованы данные по потребительской инфляции, которые продолжают влиять на настроения инвесторов. В мае базовый CPI вырос на 0,7% м/м, а общий уровень цен поднялся на 0,6% м/м. Оба показателя превзошли прогнозы аналитиков на уровне 0,4% м/м. В годовом выражении ускорение базовой инфляции (+3,8%) также оказалось выше ожиданий (+3,4%). Это самый значительный рост с 1992 года.

"Главным драйвером стало повышение цен на подержанные автомобили (+7,3%) и авиабилеты (+7%), что, впрочем, скорее всего, будет носить временный характер, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Значительно снизилось количество американцев, получающих пособие по безработице: этот показатель установил новый минимум на уровне 3,5 млн и превзошел рыночный консенсус (3,62 млн). Однако на рынке труда по-прежнему наблюдается дефицит работников, конкурентная борьба за которых может привести к дальнейшему ускорению инфляции".

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