ЦБ повысил ставку до 5,5% и дал сигнал о готовности продолжить ее повышение - Совкомбанк

Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 50 б.п., до 5,5% годовых, и дал сигнал о готовности продолжить повышение ставки для сдерживания инфляции на ближайших заседаниях, говорится в комментарии главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.

"Основными аргументами в пользу такого решения стали отдаление инфляции от целевых 4%, преобладание проинфляционных рисков и повышенные инфляционные ожидания, ускоренное восстановление экономики. Ключевая ставка остается ниже текущего уровня инфляции, что говорит о сохранении стимулирующего эффекта на экономику. Банк России дал сигнал о готовности продолжить повышение ставки для сдерживания инфляции на ближайших заседаниях. Мы полагаем, что на следующем заседании в июле ЦБ может ещё раз повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 6%. На конец года ключевая ставка, по нашим прогнозам, может составить 6,0-6,5%", - прогнозирует Васильев.

Вслед за ключевой ставкой будут расти и другие ставки в экономике, в том числе ставки по депозитам, а также по потребительским и ипотечным кредитам. Поэтому эксперт банка считает, что сейчас благоприятное время для заемщиков для того, чтобы привлечь новый долг или рефинансировать старый под всё ещё исторически низкие ставки.

"Вопреки ожиданиям замедления инфляция продолжает ускоряться и отдаляться от целевого уровня ЦБ в 4%. В начале июня рост потребительских цен, по нашим оценкам, составил 6,2% г/г. Мы ожидаем, что годовая инфляция весь год будет оставаться выше 6% и на конец года составит 6,2%. Согласно нашему базовому прогнозу, инфляция вернётся к целевым 4% в середине следующего года. В пользу сохранения повышенного инфляционного давления выступают рост цен на продовольствие и сырьё на мировых биржах, реализация отложенного спроса по мере ослабления карантинных ограничений, перебои в цепочках поставок из-за пандемии, дефицит чипов в мире, повышенная стоимость контейнерных перевозок, раздувание глобальной денежной массы Центробанками развитых стран. Закрытое авиасообщение с Турцией, Египтом, Европой и другими туристическими странами означает большие расходы внутри страны, что также является фактором в пользу роста внутренних цен", - пишет аналитик Совкомбанка.

Последняя статистика, по его мнению, указывает на восстановление экономической активности, что позволяет Центробанку продолжить сокращение монетарной поддержки экономики. По данным Росстата, промпроизводство и розничная торговля в апреле вернулись на докризисные уровни. На фоне улучшения эпидемической ситуации индексы деловой активности от IHS Markit за май указали на уверенное восстановление как в промышленности, так и в секторе услуг. Банк России прогнозирует, что экономика в этом году вырастет на 3-4% и вернется на допандемический уровень уже в этом квартале, подчеркивает Васильев.

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