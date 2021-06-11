ЦБ РФ, скорее всего, поднимет ставку к концу года до 6% - "Ренессанс Капитал"

Аналитики "Ренессанс Капитала" ожидают, что за заседании в пятницу ЦБ РФ поднимет ключевую ставку до 5,5% и доведет ее к концу года до 6% годовых, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Мы ожидаем, что на заседании ЦБ РФ 11 июня ключевая ставку будет поднята на 50 б.п., до 5,5%, на фоне роста инфляционных рисков, - пишет начальник отдела анализа долгового рынка "Ренессанс Капитала" Мария Радченко. - Мы также ожидаем, что на предстоящих заседаниях в июле и сентябре регулятор также повысит ставку. По итогам 2021г года по прогнозу "Ренессанс Капитала" ключевая ставка достигнет 6,0% (что соответствует уровню до пандемии)".

На взгляд эксперта, давление на ОФЗ за последние несколько месяцев заметно выросло, гособлигации стали аутсайдерами среди гособлигаций развивающихся стран в локальной валюте, несмотря на рост цен на нефть и укрепление рубля. Так, премия по 10-летним ОФЗ к 10-летним госбумагам Мексики превысила 80 б.п.

Аналитик не считает текущий рост доходности ОФЗ обоснованным, несмотря на рост инфляции и ожидаемое повышение ставки. "Заметим, что текущий уровень доходности ОФЗ на 50-80 б.п. превышает доходность в декабре 2019г при уровне ставки 6,25%. По нашему мнению, основным драйвером для ОФЗ по-прежнему является снижение интереса международных инвесторов к ОФЗ на фоне роста геополитических рисков (в том числе роста рисков в Белоруссии). Косвенно это подтверждает динамика доли нерезидентов в ОФЗ. На начало мая доля нерезидентов в ОФЗ снизилась до 19,5% (что соответствует уровню 1К2015, отмеченного высокой турбулентностью на российском долговом рынке). На наш взгляд, в случае, если встреча президентов США и России, запланированная на 16 июня, принесет снижение напряженности, мы можем увидеть заметный рост котировок ОФЗ", - отмечает Радченко.

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