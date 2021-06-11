Рубль, скорее всего, останется на уровне ниже 72 руб./$1 до конца недели - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, скорее всего, останется на уровне ниже 72 руб./$1 до конца недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"После публикации ценовых данных в США в четверг курс доллар/рубль перешел к снижению и в пятницу находится около 71,65 руб./$1. Как мы уже отмечали выше, в связи с отсутствием критически высокого роста цен и на фоне слабого восстановления рынка труда опасения скорого ужесточения ДКП снизились, что поддержало рисковые активы. В остальном принципиально значимых событий для российских активов вчера не произошло. Заседание ЦБ РФ не должно существенно повлиять на рубль - повышение ключевой ставки на 50 б.п. уже во многом заложено в котировки. Курс USD/RUB, вероятно, продолжит находиться ниже 72 руб./$1, а на следующей неделе для рубля главным событием станет встреча президентов РФ и США", - отмечают эксперты банка.

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