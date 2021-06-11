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11 июня 2021 года 12:04
ЦБ РФ повысит ставку на 50 б.п. и ужесточит риторику - "Уралсиб"
Аналитики корпорации "Уралсиб" полагают, что Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 50 б.п. и ужесточит риторику. "Ускорение инфляции по итогам мая и продолжающийся подъем в начале июня свели на нет ожидания повышения ставки на 25 б.п., при росте годовых темпов инфляции до 6,1-6,2 такого повышения явно недостаточно. Повышение же ставки на 75 б.п. или 100 б.п. теоретически возможно, но мы полагаем, что ЦБ не пойдет на столь значительное повышение за один шаг. Подъем ставки на 50 б.п. не выведет уровень реальной ключевой ставки в положительную территорию, так что политика ЦБ останется мягкой. Мы полагаем, что регулятор в этих условиях будет вынужден дать жесткий комментарий, который не только подготовит рынок к возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, но и в случае необходимости даст возможность вернуться к умеренно жесткой политике. В любом случае сегодняшнее повышение ключевой ставки явно будет не последним", - отмечает аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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