Текущие факторы не содержат серьезных рисков для рубля - "Локо-Инвест"

Текущие факторы не содержат серьезных рисков для рубля, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рубль в четверг вошел в топ-3 ЕМ валют по темпам укрепления к доллару (0,8%), закрепившись около 71,70-71,80 руб./$1. Динамика курса складывается лучше наших ожиданий, что объясняется благоприятными условиями в части экспортных продаж и позитивного внешнего фона, когда инвесторы активнее используют керри-трейд. Впереди налоговый период, позволяющий надеяться на сохранение щедрого экспортного оффера. В таких условиях серьезных рисков для рубля не просматривается, хотя ожидаемое открытие ряда туристических направлений вкупе с неизбежной конверсией части дивидендных выплат, с нашей точки зрения, могут сдерживать дальнейшее укрепление рубля в ближайшие два-три месяца", - отмечает Полевой.

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