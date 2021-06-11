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11 июня 2021 года 11:18
"Атон" позитивно оценивает перспективы акций Роснефти
"Атон" позитивно оценивает перспективы акций "Роснефти", считая новость по проекту Vostok Oil значимым катализатором для компании, говорится в комментарии инвесткомпании. Как сообщается в пресс-релизе "Роснефти", компания подписала соглашение с Vitol и Mercantile & Maritime Energy о продаже 5% доли в проекте Vostok Oil. Как ожидается, сделка будет закрыта после получения сторонами необходимых регуляторных и корпоративных одобрений. Стоимость сделки не раскрывается, однако, исходя из оценки 10% доли в проекте, ранее проданной Trafigura, в 7 млрд евро, стоимость нынешней сделки может составить не менее 3.5 млрд евро, полагают эксперты "Атона". "Для нефтетрейдеров покупка доли в проекте представляет интерес в плане обеспечения долгосрочных поставок высококачественной нефти на фоне сокращения крупными международными игроками инвестиций в разведку и добычу. Мы подтверждаем наш позитивный взгляд на бумагу, считая новость по проекту Vostok Oil значимым катализатором для Роснефти", - отмечают аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РОСНЕФТЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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