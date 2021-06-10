Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 11 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- промышленное производство Великобритании в апреле (09:00 МСК);

- торговый баланс Великобритании в апреле (09:00 МСК);

- ежемесячный отчет МЭА по нефтяному рынку (11:00 МСК);

- решение ЦБ РФ по процентной ставке (13:30 МСК) и пресс-конференция регулятора (15:00 МСК);

- предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в июне (17:00 МСК);

- акции МРСК ЦП и "Роснефти" последний день торгуются с дивидендами за 2020г.

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