Котировки акций Роснефти вырастут после объявления цены сделки по продаже доли проекта Восток Ойл - "Универ Капитал"

Котировки акций "Роснефти" вырастут после объявления цены сделки по продаже доли проекта "Восток Ойл" консорциуму компаний Vitol и Mercantile & Maritime, говорится в комментарии исполнительного директора Департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Роснефть" договорилась об условиях продажи доли проекта "Восток Ойл" консорциуму компаний Vitol и Mercantile & Maritime. Ранее, в конце 2020г, 10% проекта "Восток Ойл" были проданы трейдеру Trafigura за $7 млрд, напоминает Тузов. На тот момент цена нефти марки Brent была в районе $50 за баррель.

"Сумма нынешней сделки будет раскрыта после ее завершения, но стоит учитывать, что сейчас Brent торгуется выше $70 за баррель. С учетом удорожания нефти и того, что Vitol и Mercantile & Maritime заходят в проект после Trafigura, принимавшей на себя определенные политические риски, 5% "Восток Ойл" могли быть оценены в $4?5-5 млрд, что дает новую оценку всего проекта в $90-100 млрд. Это больше, чем текущая капитализация "Роснефти" на Московской бирже", - указывает эксперт инвесткомпании.

Также Тузов отмечает, что с момента появления первых новостей о вхождении нового участника в проект "Восток Ойл" в середине мая 2021г, акции "Роснефти" показали разнонаправленное движение, но в итоге находятся на том же уровне, что и месяц назад. Эксперт ожидает, что после объявления цены сделки, акции "Роснефти" покажут рост.

"Чистый долг "Роснефти" составляет около $52 млрд. Постепенная продажа 25% от проекта "Восток Ойл" уменьшит чистый долг практически в два раза, что существенно улучшит мультипликаторы компании", - заключает Тузов.

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