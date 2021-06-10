Существенные колебания курса рубля после заседания ЦБ РФ маловероятны - "Финам"

Существенные колебания курса рубля после заседания Банка России по ключевой ставке в ближайшую пятницу маловероятны, отметила в ходе онлайн-конференции "Российская экономика и рубль - под давлением инфляции" аналитик "Финама" Анна Зайцева.

"Повышение ключевой ставки в первую очередь благоприятно для российского рубля, особенно в условиях ультрамягкой денежно-кредитной политики ведущих центральных банков мира. На среднесрочном горизонте это будет способствовать замедлению инфляции и возвращению реальных ставок в экономике в положительную зону, тем самым повышая привлекательность рублевых инвестиций. Однако в текущем курсе рубля уже во многом заложены ожидания повышения ключевой ставки на 0,25-0,50 п.п., в связи с чем мы не ждем существенного колебания курса после заседания Банка России", - указала эксперт инвесткомпании.

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