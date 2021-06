Акции Walt Disney интересны для покупки в текущем году - "Фридом Финанс"

Акции Walt Disney Co. представляют интерес для инвесторов в текущем году, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Прогнозная цена бумаги на горизонте 12 месяцев составляет $210 за штуку.

Бизнес компании имеет высокую диверсификацию, что в сочетании с эффективным корпоративным управлением и своевременной реорганизацией позволило Walt Disney пережить пандемию с относительно небольшими потерями, отмечает директор аналитического департамента инвесткомпании Вадим Меркулов.

"Мы полагаем, что Disney заслуживает повышенного внимания инвесторов в текущем году. Наша оптимистичная оценка перспектив компании обусловлена двумя ключевыми факторами. Во-первых, мы видим значительный потенциал восстановления выручки и операционной прибыли сегмента парков развлечений. Во-вторых, мы прогнозируем, что во втором полугодии темпы роста числа подписчиков стриминг-сервисов ускорятся, а выручка от кинопроката увеличится. Рост в этих сегментах обеспечат запланированные премьеры фильмов, характеризующихся высокими зрительскими ожиданиями", - указывает эксперт "Фридом Финанс".

Среди рисков для акций Walt Disney аналитик отмечает ожидаемое объединение медиаактивов AT&T Inc. (Warner Media) c Discovery Inc., в результате которого должна появиться новая компания под названием Warner Bros. Discovery. "Как следствие, конкуренция на рынке видеостриминга может усилиться, однако мы полагаем, что данный фактор не является критическим для стримингового направления Disney, так как целевые аудитории конкурентов различаются и Disney имеет сильнейшие в индустрии позиции в детском контенте. Кроме того, долговая нагрузка Disney будет более низкой по сравнению с объединенной компанией", - пишет Меркулов.

Долгосрочным драйвером роста выручки Disney, который не в полной мере учтен инвесторами, является, по мнению аналитика, потенциальное использование данных посетителей парков развлечений для ускорения темпов роста подписчиков стриминг-сервисов Disney. Роберт Чапек затрагивал эту тему на конференции J.P. Morgan, поэтому можно предположить, что первые действия, направленные на реализацию этой синергии, будут предприняты уже в 2021 году, отмечает Меркулов.

Walt Disney Co. - крупнейшая на глобальном рынке компания в индустрии развлечений.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.