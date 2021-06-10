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10 июня 2021 года 15:38
Возможен подъем ставки ЦБ РФ к 6% на горизонте до конца 2021г - "Универ Сбережения"
Возможен подъем ключевой ставки Банка России к уровню 6% на горизонте до конца текущего года, считает старший портфельный управляющий "Универ Сбережения" Дмитрий Ибрагимов. "Очевидно, что в ближайшую пятницу регулятору придется принять решение о подъеме ставки сразу по меньшей мере на 50 б.п. Более того, вполне вероятно дальнейшее повышение ставки до конца года еще на 25-50 б.п., вплоть до 6% - верхней границы диапазона нейтральной ставки. А в случае дальнейшего ускорения инфляции не исключен подъем ставки выше этого уровня, то есть переход к жесткой денежной кредитной политике", - пишет эксперт в своем комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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