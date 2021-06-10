BCS Express открыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 285 руб. за штуку". Цена входа: 240 руб. за штуку, потенциальная доходность: 18,8%, горизонт инвестирования: 6 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

Эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов указывает на следующие факторы в пользу торговой идеи:

- После объединения "Распадской" с Южкузбассуглем показатели последнего будут консолидироваться в отчетности компании. На фоне высоких цен на уголь финансовые результаты компании могут оказаться ощутимо выше прогнозов, что не учтено в текущих консенсус-прогнозах. Ключевые угольные бенчмарки находятся вблизи максимальных значений, что укрепляет уверенность в росте выручки и EBITDA.

- "Распадская" может быть выделена из состава EVRAZ через распределение акций между акционерами материнской компании. В таком случае free-float компании может кратно вырасти, что позитивно скажется на ликвидности акций и их привлекательности для институциональных инвесторов. Также есть шансы на принятие новой дивидендной политики, которая будет фиксировать более высокие дивидендные выплаты.

- Техническая картина располагает к восстановлению. Котировки отступили на 12% от максимумов и выглядят привлекательно как для долгосрочных, так и для тактических покупок. Низкие ценовые уровни также позволяют при необходимости выставить короткий, но обоснованный технический стоп-лосс ниже 233 руб.

Отмечает аналитик BCS Express и возможные риски:

- Ухудшение общерыночного сентимента.

- Падение цен на уголь.

- Выделение из EVRAZ пройдет по другому сценарию или будет отложено.

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